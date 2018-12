Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Jubel der Grazer Damen © GEPA pictures

Die Volleyballerinnen des UVC Graz haben den Aufstieg ins Achtelfinale des CEV-Cups fixiert. Nach der 2:3-Auswärtsniederlage gegen TJ Ostrava gewannen die Steirerinnen das Rückspiel vor den eigenen Fans mit 3:1 (23, -20, 17, 23). Gegner in der Runde der letzten 16 ist das Team aus Busto Arsizio (ITA), das gegen Dresden die Oberhand behielt. Das Hinspiel geht am 19.12. in Graz in Szene. „Wir haben es in den vergangenen Spielen oft nicht geschafft, Nerven zu bewahren, wenn es eng wurde, und das ist uns gelungen“, sagte Kapitänin Eva Dumphart.

Der Kärntner Volleyball-Club SK Aich/Dob ist im CEV-Cup ausgeschieden. Nach dem 1:3 im Hinspiel des Sechzehntelfinales gegen Dukla Liberec unterlag der ÖVV-Meister daheim ebenfalls 1:3 (-23,-23,23,-20). "Es war ein Match auf Augenhöhe, wie im Hinspiel haben Kleinigkeiten entschieden. Wir haben in den entscheidenden Phasen die Fehler gemacht", sagte Manager Martin Micheu.

Ergebnisse CEV-Cup der Damen - Sechzehntelfinale/Rückspiel: UVC Holding Graz - TJ Ostrava 3:1 (23,-20,17,23). Hinspiel 2:3, Graz im Achtelfinale

Herren-Volleyball-CEV-Cup der Herren - Sechzehntelfinale, Rückspiel: Posojilnica Aich/Dob - Dukla Liberec 1:3 (-23,-23,23,-20). Liberec mit 6:2 Sätzen weiter.