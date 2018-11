Die Volleyball-Damen von UVC Graz haben am Mittwoch im CEV-Cup bei TJ Ostrava bei einer 2:3-Niederlage einen Punkt geholt.

Eva Dumphart © GEPA pictures

Die Volleyball-Damen von UVC Graz haben am Mittwoch im CEV-Cup bei TJ Ostrava bei einer 2:3-Niederlage einen Punkt geholt. Sie haben damit am Donnerstag nächster Woche (19.00 Uhr) im Heimspiel gute Chancen auf den Aufstieg aus dem Sechzehntelfinale. Die Steirerinnen hatten nach einem 0:1-Rückstand 2:1 in Sätzen geführt, die beiden abschließenden Durchgänge aber relativ klar abgegeben.

Keinen Satzgewinn gab es in den drei anderen Sechzehntelfinal-Hinspielen österreichischer Clubs. Besonders die Damen von Perg/Schwertberg und die Graz-Herren werden nach 0:3-Heimniederlagen im Challenge Cup gegen Monza bzw. Kfar Saba (ISR) nächsten Dienstag (20.00) bzw. Mittwoch (18.30 MEZ) auswärts einen sehr schweren Stand haben. Die Herren von Amstetten dürfen nach einem 0:3 im Challenge Cup in Kuopio immerhin am Dienstag (19.00) auf den Heimvorteil hoffen.

Schon am Dienstag hatten die Herren von Waldviertel im CEV-Cup daheim gegen Sastamala aus Finnland 0:3 verloren. Am Donnerstag (18.00) gastiert Herren-Meister Aich/Dob zum Hinspiel in Liberec.