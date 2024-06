Es war ihr schwierigster Kampf – und sie hat ihn am Ende leider verloren. So ist Ex-Volleyball-Profi Janisa Johnson mit nur 32 Jahren an Darmkrebs verstorben. Bereits 2021 wurde die Krankheit bei der Amerikanerin, die auch in der deutschen Bundesliga sowie in der ersten polnischen Liga spielte, diagnostiziert. Sie nahm die Herausforderung an, teilte ihren Kampf öffentlich auf Instagram und zeigte sich zwischenzeitlich sehr zuversichtlich: Ein Jahr nach der Diagnose postete sie: „Die Chemo hat mir viel abverlangt, aber sie wird mir nie meinen Kampf nehmen. 12 Sitzungen hinter mir und ich bin immer noch stark.“

Ihr Tod wurde erste jetzt von ihrer Familie veröffentlicht, gestorben ist Johnson bereits am 25. Mai. „In liebevoller Erinnerung an Janisa. Wir werden dein wunderschönes Lächeln nie vergessen. Möge dein letzter Sprung der Höchste sein. Ruhe in Frieden“, steht im letzten Instagram-Post auf der Seite der ehemaligen Profisportlerin.

Die Beileidsbekundungen ließen nicht lange auf sich warten. Justine Wong-Orantes, Olympiasiegerin 2021, schreibt: „Ruhe in Frieden, Janisa. Ich bin sehr dankbar für die Volleyball-Community und die Chance, dich als großartige Volleyballerin und liebenswürdige Person kennengelernt zu haben.“