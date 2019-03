Facebook

Ales Pajovic © GEPA

Der Slowene Ales Pajovic wird das österreichische Handball-Nationalteam der Männer in die Heim-EM 2020 führen. Der 40-Jährige Trainer von HSG Graz und ehemalige Rückraumspieler wurde am Donnerstag in Wien von Österreichs Handballbund (ÖHB) als Nachfolger des Isländers Patrekur Johannesson präsentiert. Der Vertrag läuft vorerst bis Juni 2021.

Pajovic sagt: "Ich bin ein junger, motivierter Trainer und diese Chance gibt mir noch mehr Motivation. Das Nationalteam ist etwas Besonderes. Ich habe selbst bei allen möglichen Großereignissen gespielt, wenn man dann so ein Angebot erhält, kann man nicht Nein sagen. Ich bin stolz und froh, dass der ÖHB mir das Vertrauen schenkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern und ich bin davon überzeugt, dass wir viel zusammen erreichen können."

Bis Juni ist Pajovic außerdem noch als Trainer der HSG Graz tätig, aber schon am 11. und 14. April stehen für das Nationalteam Österreichs die Spiele im EHF EURO CUP gegen Spanien an.

HSG-Klubmanager Michael Schweighofer sagt: "So traurig wir über den schweren Verlust für den Verein sind, sind wir mindestens gleich stolz welchen Weg unser Ales künftig einschlagen wird. Mit Ales Pajovic durften wir unsere größten Vereinserfolge feiern, wuchsen mit jedem Jahr ein Stückchen mehr heran und stehen heute da wo wir sind. Egal ob beim Aufstieg von der zweiten in die erste österreichische Handballiga, den Klassenerhalt im vergangenen Jahr oder die heurige überragende Saison, all das schafften wir vor allem aufgrund unseres Trainers. Wir waren immer überzeugt dass Pajo als Trainer riesen Potential hat! Dass der Schritt so schnell kommt hat uns auch überrascht, jedoch ist es die logische Konsequenz für seine harte Arbeit. Pajo hat uns als Verein stark weiterentwickelt und sportlich dorthin gebracht, wo wir derzeit stehen. Wir sind traurig ihn gehen lassen zu müssen, aber der Stolz überwiegt"