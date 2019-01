Facebook

Die Major Series verliert ein Turnier © KK/Redbullcontent

Das Major-Turnier in Fort Lauderdale musste kurzfristig abgesagt werden. Organisatorische und finanzielle Differenzen zwangen die Organisation der Major-Series rund um Hannes Jagerhofer zur Absage dieses Events in Florida.

In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, man wolle die Probleme lösen, damit Fort Lauderdale 2020 wieder im Kalender Aufnahme findet. Zumal der Termin so gewählt wäre, dass das Beach-Volleyball-Turnier in Fort Lauderdale nur eine Woche nach der Super Bowl in Miami stattfinden soll.

Somit umfasst die Major-Series heuer nur noch drei Turniere. Derzeit konzentriert sich das Beach Majors-Team auf die Veranstaltungen in Gstaad (9. - 14. Juli), Wien (31. Juli - 4. August) und auf die Beach-Volleyball-FIVB-Weltmeisterschaft in Hamburg (28. Juni bis 7. Juli).