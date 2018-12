Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bestleistung für Österreichs NBA-Basketballer Jakob Pöltl (rechts) © AP

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) eine persönliche Karriere-Bestleistung in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Der 23-jährige Wiener erzielte 20 Punkte und war damit zum zweiten Mal Topscorer der San Antonio Spurs, die bei Utah Jazz dennoch in eine 105:139-Pleite schlitterten.

Österreichs NBA-Pionier verwandelte in Salt Lake City neun seiner elf Wurfversuche und damit ebenfalls so viele wie nie zuvor. Die Statistik wies zudem sieben Rebounds und je einen Assist sowie blockierten Wurf aus. Der 2,13 Meter große Center kam 19:28 Minuten zum Einsatz.

Die Texaner lagen bereits nach dem ersten Viertel 20:34 zurück. Utah übertraf noch im dritten Abschnitt die Marke von 100 Zählern. Letztlich standen für die Gastgeber 20 verwandelte Dreipunkter zu Buche, was einen neuen Vereinsrekord bedeutete. Die Trefferquote aus der Distanz betrug 60,6 Prozent.

San Antonio bleibt keine Zeit, die 13. Niederlage im 24. Saisonspiel zu verarbeiten. Bereits am Mittwoch gastieren die Texaner bei den Los Angeles Lakers. Die beiden bisherigen Duelle mit LeBron James und Kollegen haben sie gewonnen - 143:142 und 110:106.