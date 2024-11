„Seid ihr schon aufgewärmt?“, fragt Jeremy Smith die Kinder. Zwar kommt ein kollektives und noch etwas schüchternes „Nein“ retour, aber der Basketball-Profi des UBSC Graz bekommt die Energie, die in der 3. Klasse der Grazer Volksschule Nibelungen steckt, gleich zu spüren: „Defense“ rufen sie, unüberhörbar laut, während sie im Stand laufen und ihre Arme weit strecken. Die „Kids“, wie Smith sie nennt, kennen den Basketballer bereits: Vier Einheiten absolviert jede Schulklasse, insgesamt besuchen die Profis des UBSC Graz 18 Schulen in und rund um Graz, um den Kindern Freude am Sport und an der Bewegung zu vermitteln.