Österreich ist Europameister – ein Satz, der noch nicht in vielen Mannschaftsportarten gefallen ist. Seit einer Woche trifft das aber auf das heimische American-Football-Nationalteam zu, schlug die rot-weiß-rote Truppe im Endspiel Finnland vor 6500 Zuschauern in St. Pölten mit 28:0. Ein historischer Tag im heimischen Sport und Hauptverantwortlich dafür ist mit Teamchef Max Sommer ein Grazer. Seit 2008 coacht er im Nationalteam, seit 2019 als Chef. „Meine ganze Karriere war immer dem Ziel verschrieben, einmal Europameister zu werden. Wir haben so viel investiert und es so lange nicht geschafft. Dass wir jetzt wirklich den Titel geholt haben, war schwer zu begreifen“, sagte Sommer.