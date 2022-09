Die National Football League (NFL) hat in Nordamerika gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen, die European League of Football (ELF) ist soeben mit den Vienna Vikings als Sieger zu Ende gegangen. Und nächste Woche steht bereits der nächste Höhepunkt für europäische Fans des US-Nationalsports auf dem Programm. Am 9. Oktober startet Österreich auswärts gegen Frankreich in die Europameisterschaft - es ist die Neuauflage des Endspiels 2018, das die Franzosen gewannen. "Wir gehen davon aus, dass Frankreich in Bestbesetzung antreten wird", sagt Österreichs Headcoach Max Sommer. Die Stärken des Europameisters von vor vier Jahren? "Vor allem ihre Athletik, Größe und Schnelligkeit."