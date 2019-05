Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mensur Suljovic © GEPA

Zwei Tage vor seinem Einstieg bei den Austrian Darts Open in Premstätten hat Mensur Suljovic seine Chancen auf das Halbfinale in der Premier League stark erhöht.

Österreichs Nummer eins bezwang den Weltranglisten-Fünften Peter Wright in einer am Ende noch knappen Partie 8:6 und hält damit bei 17 Punkten. Vor den späten Partien liegt der Wiener vorerst auf Rang drei. Zwei Spieltage fehlen noch.

Ein Hit wartet auf die österreichischen Darts-Fans in der zweiten Runde von Premstätten. Suljovic trifft in der zweiten Runde in der Samstag-Abendsession wohl auf die niederländische Legende Raymond van Barneveld, der in Runde eins Freitagabend auf den englischen Außenseiter Mark Wilson trifft.