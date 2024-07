Nach etwas mehr als drei Wochen Urlaub geht es für die Stars der MotoGP am Wochenende endlich wieder auf der Strecke heiß her. Auf Weltmeister Francesco Bagnaia und Co wartet in Silverstone ein ganz besonderer Grand Prix von Großbritannien. Die traditionsreiche Rennserie feiert in diesem Jahr das 75. Jubiläum – Grund genug, um sich an diesem Wochenende auf der Insel im Retro-Look zu präsentieren.

Denn bereits am Donnerstag werden die Teams ihr ganz spezielles Design für das Rennen in Silverstone präsentieren. Die Fans der Szene haben dann die Qual der Wahl und können im Internet über die beste Lackierung entscheiden. Doch auch sportlich bietet das erste Rennen nach der Sommerpause Brisanz. Im Titelkampf geht es zwischen Bagnaia, der zuletzt vier Rennsiege in Folge feierte, und Herausforderer Jorge Martin heiß her. In der WM liegt der Spanier nach einigen Patzern mittlerweile zehn Punkte zurück.