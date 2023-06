Über ein Comeback von Sebastian Vettel bei Red Bull Racing, in welcher Form auch immer, wurde zuletzt oft spekuliert. Nun ist klar: Der deutsche Ex-Weltmeister wird im Rahmen eines Nürburgring-Events einen älteren Red Bull über die berühmt-berüchtigte Nordschleife pilotieren. Mit dabei auch sein ehemaliger Teamkollege Daniel Ricciardo.

Im Rahmen des berühmten Zwölf-Stunden-Langstreckenrennens wird auf der historischen F1-Strecke die „Red Bull Formula Nürburgring“ ausgetragen, bei der sowohl Jugendliche als auch Veteranen zu Demoläufen in einer Vielzahl Fahrzeugdemonstrationen zusammenkommen – darunter F1-Boliden, NASCAR-Achtzylinder-Monster oder auch die so beliebten Drift-Künstler.

Vettel selbst wird mit dem RB7 über die Nordschleife fahren. Das Auto holte in der Saison 2011 in 19 Rennen 18 Pole-Positionen und gewann zwölf Grand-Prix-Rennen. Beim Nordschleifen-Event wird er mit reinem E-Fuel betrieben, um die Emissionen zu minimieren. Damit will Vettel auch zeigen, dass ältere Rennautos auch mit hochmodernem, synthetischem Treibstoffen betrieben werden können.