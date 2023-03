Was Max Verstappen dabei durch den Kopf gegangen ist, ist nicht überliefert. Auf alle Fälle tauchte das Red-Bull-Ass beim Grand Prix von Australien in der Boxenstraße des Albert Parks in Melbourne plötzlich mit einer Perücke am Kopf auf. Und der schnittige Vokuhila (vorne kurz, hinten lang) sorgte für viel Gelächter. Es dauerte auch nicht lange, ehe der Niederländer den ersten Spitznamen bekam - nämlich "Maxine Verstappen". Andere verglichen den Champions mit Guns-N'-Roses-Sänger Axel Rose.

Und an wen erinnert Sie der Champion?