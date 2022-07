Das Rennen in Silverstone war erst wenige Sekunden alt, als allen der Atem stockte. Zhou Guanyu verlor nach einer Kollission die Kontrolle über sein Auto, er rutschte am Dach einmal quer über die Strecke und flog über die Bande. Das Schlimmste wurde befürchtet - vor allem, weil lange von den TV-Anstalten keine Zeitlupe gezeigt wurde. Normalerweise kein gutes Zeichen.

Nach bangen Minuten dann aber die Information: Der Chinese lebt, wurde ins Medical Center eingeliefert. Das Rennen wurde noch einmal gestartet, Guanyu aus dem Medical Center entlassen.

Und mittlerweile hat sich der 23-Jährige via Instagram gemeldet. "I'm ok, all clear. Halo saved me today", schrieb er.

Halo hat aber nicht nur den Chinesen gerettet - auch in der Formel 2 kam es zu einem fürchterlichen Unfall, der ohne Halo ganz anders hätte ausgehen können.