Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

TV-Quoten steigen nach wie vor © (c) imago images/Laci Perenyi (Jerry Andre via www.imago-images.de)

Es ist schon ein äußerst angenehmer Luxus, der den rot-weiß-roten Formel-1-Fans geboten wird. Denn nach wie vor ist es in Österreich möglich, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die Königsklasse des Motorsports im Free-TV zu konsumieren. Noch dazu bekommt man die Formel 1 von zwei TV-Anstalten ins Haus geliefert. Ein Konzept, das sich schon im Vorjahr bewährt hat.

Heuer startet der ORF in die Saison und wird das Auftaktrennen in Bahrain (20. März) übertragen. Die Kommentatoren-Teams sind auf beiden Seiten gleich geblieben. Im ORF kommentieren in bewährter Art und Weise Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, flankiert von Ferdinand Habsburg, Robert Lechner und den Damen Bianca Steiner und Corinna Kamper. Bei Servus-TV ist abermals Andreas Gröbl der Frontman, unterstützt von den Experten Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

TV Plan 2022 20.03. GP von Bahrain/Sakhir - live ORF 27.03. GP von Saudi-Arabien/Dschidda - live ServusTV 10.04. GP von Australien/Melbourne - live ORF 24.04. GP der Emilia-Romagna/Imola - live ServusTV 08.05. GP von Miami - live ServusTV 22.05. GP von Spanien/Barcelona - live ORF 29.05. GP von Monaco - live ORF 12.06. GP von Aserbaidschan/Baku - live ServusTV 19.06. GP von Kanada/Montreal - live ORF 03.07. GP von Großbritannien/Silverstone - live ServusTV 10.07. GP von Österreich/Spielberg - live ServusTV und ORF 24.07. GP von Frankreich/Le Castellet - live ServusTV 31.07. GP von Ungarn/Budapest - live ORF 28.08. GP von Belgien/Spa-Francorchamps - live ServusTV 04.09. GP der Niederlande/Zandvoort - live ORF 11.09. GP von Italien/Monza - live ORF 25.09. GP von Russland/Sotschi - live ServusTV 02.10. GP von Singapur - live ORF 09.10. GP von Japan/Suzuka - live ServusTV 23.10. GP der USA/Austin - live ORF 30.10. GP von Mexiko/Mexiko-Stadt - live ServusTV 13.11. GP von Brasilien/Sao Paulo - live ORF 20.11. GP von Abu Dhabi - live ServusTV

Die Formel 1 erlebte im Vorjahr ein ganz großes Comeback in der Gunst der Seher. Weltweit habe man die Milliarde übertroffen. Im ORF, der das Quotenrennen am Ende auch gewinnen konnte, wurde nach langer Zeit wieder die Millionengrenze geknackt. Beim Finale in Abu Dhabi saßen 1,11 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, also jeder achte Österreicher. ServusTV erreichte in seinem ersten Jahr 518.000 Zuschauer im Schnitt mit einem Marktanteil von 34,6 Prozent.