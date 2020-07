Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine Zeit zum Ausruhen: Die Formel 1 bleibt in Österreich im Free-TV © GEPA

In Deutschland sind die Bildschirme ab dem Jahr 2021 schwarz, wenn man sich die Formel 1 nicht leisten will, denn die läuft (mit vier Ausnahmen) nur noch im Pay-TV, auf Sky. Nach 30 Jahren bekam RTL den Zuschlag nicht mehr. Und auch in Österreich wartet man schon des Längeren auf eine Entscheidung. Die scheint nun gefallen zu sein, allem Anschein nach wird spätestens kommende Woche im Rahmen der zweiten Woche des Formel-1-Auftakts, also vor dem "Grand Prix der Steiermark" eine Entscheidung verkündet werden.