In den Anfangsjahren des Österreichrings war es eine nette Usance – nicht nur in der Steiermark, sondern auf fast allen Rennstrecken weltweit –, Kurven oder sonstige Streckenabschnitte nach Rennfahrerlegenden zu benennen. In Monza gibt es die Variante Ascari (benannt nach Alberto Ascari), in Sao Paulo das Senna-S (nach Ayrton, natürlich), auf dem Nürburgring das (Michael-) Schumacher-S, in Zandvoort die Arie-Luyendijk-Bocht, in Zolder eine Jacky-Ickx-Bocht. Und der Grand Prix von Kanada in Montreal findet überhaupt auf dem Circuit Gilles Villeneuve statt. Natürlich gab es auf dem alten Österreichring auch eine Niki-Lauda-Kurve, das schnelle Eck ausgangs der Doppellinks im Innenbereich (ehemals Texaco-Schikane), bevor es über den Hügel zur (Jochen-) Rindt-Kurve geht.