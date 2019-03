Facebook

Patrick Head © GEPA pictures

Das kriselnde Formel-1-Team Williams hat Mitbegründer Patrick Head als technischen Berater zurückgeholt. Dies wurde am Freitag am Rande des Grand Prix von Bahrain auf der Homepage der Königsklasse des Motorsports mitgeteilt. Head hatte den Rennstall 1977 mit Frank Williams begründet und sich Ende 2011 von seinem Posten als Technischer Direktor zurückgezogen.

Das im englischen Grove beheimatete ehemalige Erfolgsteam hat unter Head neunmal die Konstrukteurs-WM und siebenmal die Fahrer-WM geholt. Der 72-Jährige hält noch immer Anteile am Team.

Seit einigen Jahren fährt Williams in der Formel 1 nur noch hinterher. In diesem Jahr wurde sogar der Wagen nicht rechtzeitig zum Beginn der Testfahrten fertig. Am Ende fehlten auch noch Ersatzteile, Vize-Teamchefin Claire Williams bezeichnete das als peinlich.

