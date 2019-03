Sebastian Vettel hat gut Laune: Er inspiziert und interpretiert erst mal Aufschriften auf dicken Journalisten-Notizbüchern, lässt sich von einer Kollegin der englischen „Times“ erst mal auf den neuesten Stand in Sachen Brexit bringen – und gibt sich dann auch im Interview in Bahrain äußerst locker und gesprächig..

Sebastian Vettel bleibt auch in Bahrain beim Schnurrbart: "Dabei wollte ich den vorher nie haben" © APA/AFP/KARIM SAHIB

Täuscht der Eindruck oder sind Sie in diesem Jahr wieder deutlich entspannter als zuletzt? Sie wirken fast so wie zu Beginn ihrer Red-Bull-Jahre, sehr locker, relaxed, zuversichtlich... Selbst nach der Enttäuschung von Melbourne wirkten Sie nicht extrem niedergeschlagen – so als wüssten sie, dass sie dieses Jahr ein Auto haben, mit dem sie um den Titel kämpfen können...