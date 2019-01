Facebook

Mattia Binotto © KK/Pinterest

Die Ablöse von Maurizio Arrivabene scheint vollzogen. Schon seit Monaten und Jahren wurde darüber spekuliert. Am Montag berichteten italienische Medien, dass die Personalrochade in der Scuderia vollzogen sei. Mattia Binotto, bisher Technikchef in Maranello, wird Arrivabene an der Spitze ablösen.

Seit 2014 war der promovierte Architekt an der Spitze des Rennstalls gestanden. Aber in all den Jahren war es ihm nicht gelungen, den WM-Titel wieder nach Italien zu holen. Auch mit Sebastian Vettel nicht. Der interne Machtkampf in der Scuderia wurde immer größer.

Nun soll der neue Ferrari-Präsident Louis Camilleri, Nachfolger des im Sommer verstorbenen Sergio Marchionne, kurzen Prozess gemacht haben. Noch am Montag soll Arrivabene vor die Tür gesetzt werden.

Eine offizielle Stellungnahme gab es von Ferrari noch nicht. Aber auch ein Nachfolger von Binotto als Technikchef scheint gefunden. Denn im September 2018 holte Ferrari Laurent Mekies von der FIA nach Maranello.

