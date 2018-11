Mick Schumacher schickt sich an, den nächsten Schritt zu machen und tritt auch beim "Race of Champions" in die großen Fußstapfen seines Vaters Michael: Er wird in Mexiko-Stadt mit Sebastian Vettel das "Team Deutschland" bilden.

Mich Schumacker tritt auch beim "Race of Champions" in die Fußstafen des Vaters © GEPA pictures

Mick Schumacher hat sein Motorsport-Talent schon vielfach bewiesen, in diesem Jahr erreichte er mit dem Titel in der Formel-3-Europameisterschaft den nächsten Höhepunkt. Und im Jänner wird der 19-Jährige auch auf anderer Ebene in die großen Fußstapfen seines Vaters Michael: Er wird, wie einst der Formel-1-Rekordweltmeister über viele Jahre, gemeinsam mit Sebastian Vettel das "Team Deutschland" beim traditionsreichen "Race of Champions" am 19. und 20. Jänner bilden.

Die Paarung "Schumacher/Vettel" feierte ab 2017 sechs Siege en suite in der Nationenwertung dieses mit unterschiedlichen Autos gefahrenen Showrennens, das sportlich allerdings wenig Wert hat und in dem Fahrer aus Formel 1, Nascar und Indycar gegeneinander antreten. 2019 wird diese Veranstaltung im Baseballstadion Foro Sol asugetragen, das auf dem Gelände des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt liegt und einen spektakulären Rennabschnitt bildet.

"Ich bin geehrt an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die mein Vater immer geliebt hat, und in der er zusammen mit Sebastian die Latte so hochgelegt hat", erklärte Mick Schumacher.