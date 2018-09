Facebook

Lewis Hamilton tat in Singapur einen ganz wichtigen Schritt zum nächsten WM-Titel © APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Es hätte der Beginn der Ferrari-Aufholjagd werden sollte und wurde zum Triumph für Mercedes: Lewis Hamilton gewann den GP von Singapur vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Und WM-Konkurrent Sebastian Vettel musste gar nur mit Platz drei vorlieb nehmen. Das heißt: Hamilton baute die WM-Gesamtführung weiter aus - und scheint auf dem Weg zum Titel kaum noch zu stoppen.

Es war schon der 69. Grand-Prix-Sieg für Hamilton, den er mit einer "magischen" Runde im Qualifying und der Pole Position möglich machte. Und Ferrari? Versagte wieder. Die Strategie war falsch, so verlor er im Zweikampf mit Verstappen auch noch Platz zwei an Red Bull und Verstappen. "Es war ein großartiges Wochenende", funkte der Sieger an die Box, "aber bleibt am Drücker! Wir haben sie", gab es noch eine Spitze an Ferrari, das eigentlich in Singapur hoch favorisiert gewesen war.

"Das längste Rennen meines Lebens"

Mit diesem Erfolg baute Hamilton die WM-Führung nun auf schon 40 Punkte aus, sechs Rennen sind noch ausständig. "Es war hart, aber wir haben als Team einen Super-Job gemacht. Aber das war wohl gefühlt das längste Rennen meines Lebens", meinte Hamilton dann noch im Gespräch mit David Coulthard. Großes Thema: Hamilton verlor beim Überrunden viel Zeit, Max Verstappen schloss sogar auf - aber der Mercedes-Pilot hatte alles im Griff.

Und Sebastian Vettel war enttäuscht: "Vor dem Wochenende habe ich gesagt: Wir können uns nur selbst schlagen. Und heute haben wir sicher nicht alles herausgeholt, so wie wir heute unterwegs waren, hatten wir keine Chance!"