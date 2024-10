Carlos Sainz hat beim Großen Preis von Mexiko souverän vor McLaren-Pilot Lando Norris triumphiert. Die Scuderia verpasste am Sonntag in Mexiko-Stadt den zweiten Doppelsieg in der Formel 1 hintereinander, weil Charles Leclerc im Duell mit Norris kurz vor Rennende den Kürzeren zog und Dritter wurde. Norris holte damit im WM-Kampf zehn Punkte auf Leader Max Verstappen auf. Der Weltmeister im Red Bull musste sich wegen mehrerer Strafen mit Rang sechs begnügen.

Vier Rennen und zwei Sprints vor Saisonende führt Verstappen nun 47 Punkte vor Norris, Austin-Sieger Leclerc liegt 71 Zähler zurück. Sainz ist trotz seines zweiten Saisonsieges nach Australien und dem vierten insgesamt außer Reichweite. „Das fühlt sich gut an“, funkte Sainz, der Ferrari am Saisonende Richtung Williams verlassen wird, hörbar emotional an die Box. Weiter geht es in der kommenden Woche in Brasilien, wo in Interlagos ein Sprint-Wochenende auf dem Programm steht.

Lokalmatador Sergio Perez beendete einen verpatzten Heim-GP auf dem 17. Platz. Für Fernando Alonso verlief die 400. Teilnahme an einem Grand-Prix-Wochenende (397 Starts) ebenfalls nicht nach Wunsch. Der Aston Martin des 43-jährigen Spaniers musste wegen eines technischen Defekts in der Box abgestellt werden. Oscar Piastri wurde im zweiten McLaren nach einer Aufholjagd von Startplatz 18 noch Achter.

Der Start auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez mehr als 2.200 m über dem Meeresspiegel verlief ereignisreich. Auf der gefühlt ewig langen Geraden zur ersten Kurve ging Verstappen an Pole-Setter Sainz vorbei und übernahm die Führung. Yuki Tsunoda drehte sich unterdessen im Racing Bull nach einer Berührung mit Williams-Fahrer Alexander Albon in die Bande, beide mussten das Rennen beenden.

Norris über Verstappen: „Dieser Typ ist gefährlich“

Beim Restart nach sieben von 71 Runden verteidigte Verstappen souverän seine Führung. Doch zwei Runden später holte sich Sainz die Spitzenposition mit einem starken Manöver wieder zurück. Dann erhitzte sich wie schon zuletzt in Texas der WM-Titelkampf. Verstappen drückte Norris zweimal von der Strecke und erhielt zwei Zehn-Sekunden-Strafen. „Dieser Typ ist gefährlich. Ich musste einen Crash verhindern, so wie letztes Mal“, sagte Norris im Funk verärgert.

Perez startete sein Heimrennen nach einem schwachen Qualifying unterdessen nur von Startplatz 18 und machte direkt fünf Positionen gut. Der Mexikaner platzierte seinen Boliden aber nicht korrekt innerhalb der Startplatz-Markierungen, weshalb er eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte. Wenig später duellierte sich Perez mit Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson und zog im Duell mit dem jungen Neuseeländer, seinem möglichen Nachfolger im Red-Bull-Cockpit, den Kürzeren.

An der Spitze drehten die beiden Ferraris ungefährdet ihre Führungsrunden. Norris folgte dahinter, mit einem großen Sicherheitsabstand auf das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell. Verstappen saß seine Strafe mit einem 24-Sekunden-Boxenstopp ab und wurde ans Ende des Feldes durchgereicht. Der Niederländer startete eine Aufholjagd und fand sich schnell wieder auf Rang sechs wieder.

In der Schlussphase des Rennens verkleinerte Norris den Rückstand auf Leclerc immer mehr. Dank eines Fahrfehlers des Monegassen im Ferrari flog der Brite im Papaya-Boliden problemlos vorbei. In der letzten Runde holte sich Leclerc noch den Bonuspunkt für die schnellste Runde.