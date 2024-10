Das US-amerikanische Haas-Formel-1-Team und Toyota haben am Freitag eine mehrjährige technische Partnerschaft bekannt gegeben. Damit kehrt Japans größter Automobilhersteller zum ersten Mal seit 2009 in den Grand-Prix-Sport zurück. Haas wird weiterhin Ferrari-Aggregate verwenden, nachdem man sich im Juli auf eine Vertragsverlängerung bis Ende 2028 geeinigt hatte.

Die Kooperation mit Toyota Gazoo Racing, der Motorsportabteilung des Automobilherstellers, beginnt ab sofort mit dem Branding der VF-24-Fahrzeuge. Toyota Gazoo Racing wird offizieller technischer Partner von Haas, wobei beide Parteien ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Ressourcen teilen werden. Toyota wird Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen anbieten.

„Vorteil für beide Seiten“

„Dass ein Weltmarktführer im Automobilsektor unsere Organisation unterstützt und mit ihm zusammenarbeitet und gleichzeitig versucht, sein eigenes technisches Fachwissen weiterzuentwickeln und zu beschleunigen - das ist einfach eine Partnerschaft mit offensichtlichen Vorteilen für beide Seiten“, sagte Haas-Boss Ayao Komatsu in einer Erklärung.

Komatsu dankte Ferrari und seinem Teamchef Fred Vasseur für die Unterstützung beim Aufbau der Partnerschaft sowie dem Formel-1-Chef und ehemaligen Ferrari-Chef Stefano Domenicali.

Keine Pläne für eigenes Team

Toyota hatte von 2002 bis 2009 viel Geld in die Formel 1 investiert, mit dem eigenen Team gelang allerdings kein Sieg. Es gäbe auch keinen Plan, wieder einen eigenen Motor oder ein Werksteam zu lancieren. Toyota-Präsident Akio Toyoda meinte bei einer Pressekonferenz auf dem Fuji-Kurs, dass er „tief in seinem Herzen“ immer bereut hat, dass er mit dem kompletten Rückzug aus der Formel 1 den Weg für japanische Piloten in die Formel 1 blockiert habe. „Allerdings möchte ich hinzufügen, dass ich immer noch glaube, dass meine Entscheidung, Toyota aus der Formel 1 zu nehmen, nicht falsch war“, sagte Toyoda.