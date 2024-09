Eine Eidechse auf Erkundungstour hat am Samstag im Abschlusstraining für das Formel-1-Rennen in Singapur für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Danach fuhr McLaren-Fahrer Lando Norris zur Bestzeit. Der Engländer drehte auf dem Marina Bay Street Circuit in 1:29,646 Minuten die schnellste Runde. Der engste WM-Verfolger von Max Verstappen verwies dabei George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz (+0,479 Sekunden).

Dritter in der letzten einstündigen Übungseinheit vor der Qualifikation, die wie auch das Rennen bei Nacht unter Flutlicht ausgetragen wird, wurde Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri (+0,785 Sekunden). Für Weltmeister Verstappen lief es im Abschlusstraining deutlich besser als tags zuvor. Der WM-Führende wurde Vierter. „Der Wagen ist viel besser“, kommentierte der Niederländer, dessen Red-Bull-Auto mit den Randsteinen und Unebenheiten auf dem Straßenkurs vor allem im zweiten Training erhebliche Probleme gehabt hatte.

Tier wurde verscheucht

Wenige Minuten nach der Streckenfreigabe waren die Fahrer zum Warten gezwungen, weil eine Eidechse über den Asphalt des Straßenkurses kroch. Die roten Flaggen wurden geschwenkt, Streckenposten verscheuchten das Tier dann vom Kurs. Schon in der Vergangenheit haben auf der Strecke in Südostasien freilaufende Reptilien für Verzögerungen des Ablaufs gesorgt.