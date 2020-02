Facebook

Rennen am Spielberg © GEPA pictures

Beim deutschen Auto-Hersteller Audi kündigt sich laut einem Medienbericht der Ausstieg aus der DTM an. Wie das Portal "Motorsport-Total.com" recherchierte, gilt es wegen der auf Elektromobilität ausgerichteten Volkswagen-Konzernstrategie und einer internen Umstrukturierung als "sehr unwahrscheinlich", dass Audi ab 2021 weiter sowohl in der DTM als auch in der Formel E vertreten ist.

Demnach würde die Volkswagen-Tochter eher das DTM-Programm beenden als jenes in der Elektro-Rennserie. Für die Tourenwagen-Serie, in der Audi und BMW nach dem Abschied von Aston Martin aktuell die einzigen Hersteller sind, wäre das ein existenzbedrohender Schlag. "Das Aus für die DTM mit Ende 2020 wäre damit kaum zu verhindern", heißt es in dem Bericht.

Audi teilte in einem offiziellen Statement mit, dass es momentan "keine Entscheidungsfindung" gebe. "Wir werden, wie in der Vergangenheit auch, keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern nur Entscheidungen verkünden. Dies wird allerdings noch dauern."