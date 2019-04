Vor wenigen Jahren durften Frauen in Saudi-Arabien nicht einmal einen Führerschein machen. Jetzt bestreitet Reema Juffali als erste Frau des arabischen Königreichs die britische Formel-4-Meisterschaft.

Reema Juffali aus Saudi-Arabien © KK/Twitter

Bahrain ist Austragungsort eines Formel-1-Grand-Prix. Die Insel im Persischen Golf ist natürlich auch des Erdöls wegens reich geworden. Und Manama, die Hauptstadt Bahrains ist zwar jetzt nicht eine äußerst vielschichtige Vergnügungsmeile, aber Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es dort genügend.

Eigentlich das Gegenteil des doch eher konservativen Saudi-Arabiens. Jetzt verbindet aber ausgerechnet eine Autobahnbrücke, der "Bahrain Causeway", teils auf Pfeilern, teil auf Dämmen erbaut, die beiden Länder. In der Mitte gibt es die Grenzkontrolle. Freilich mit einem McDonald's und einem Costa-Coffeeshop. Und diese Straße soll eine der gefährlichsten weltweit sein. Weil halt doch ein paar Saudis nach ein paar ausgelassenen Stunden in Bahrain, die Heimreise zu beschwingt antreten.

Seit einem knappen Jahr dürfen nun auch die Frauen aus Saudi-Arabien Autofahren. Früher durften sie das nur ab der Grenze auf dem "Causeway". Und viele Frauen fuhren damals auch auf den "Bahrain International Circuit", der Formel-1-Rennstrecke, um ein paar Runden zu drehen.

Erfüllung eines Traumes

Es hat nun wirklich nicht lange gedauert, bis es nun auch eine Frau aus Saudi-Arabien geschafft hat, eine internationale Rennfahrer-Karriere zu starten. Reema Juffali ist heuer in die britische Formel-4-Meisterschaft eingestiegen. Und an diesem Wochenende fuhr sie in Brands Hatch ihr erstes Rennen, für den Rennstall, den 2004 Kimi Räikkönen gegründet hat.

Offiziell Rennen fahren darf die 27-Jährige erst seit letztem Jahr, seit ihr die Behörden in Saudi-Arabien einen Führerschein ausgestellt haben. "Ich bin unglaublich stolz, meinen Traum verwirklichen zu können. Und ich bin froh, mein Land vertreten zu dürfen. Viele Freunde, die Familie und auch Fremde haben mich dabei unterstützt.

Rallye Dakar in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien hat sich in jüngster Vergangenheit immer mehr geöffnet. Und auch den Motorsport als Werbeträger entdeckt. Vor wenigen Tagen hat auch die A.S.O (Aumaury Sport Organisation), Veranstalter der Tour de France und der Rallye Dakar, einen Vertrag mit der saudischen Regierung unterzeichnet. Die Rallye Dakar wird in den nächsten fünf Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen.

