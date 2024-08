Seit fast drei Jahrzehnten ist der Name Marcher und Autocross eng miteinander verbunden. Auch heuer steht Meisedling für zwei Tage wieder ganz im Zeichen der Autocross- Staatsmeisterschaft. Für die Familie Marcher vom Gunzenberg, die mit drei Generationen bei ihrem Heim-Spektakel antritt und gleichzeitig auch der Veranstalter ist, hat ein Podestplatz oberste Priorität. Am 10. und 11. August treten 80 Fahrer aus fünf Nationen bei der 27. Internationalen Autocross-Staatsmeisterschaft des Motorsportclubs Marcher an. Beim Bewerb gibt es insgesamt vier Tourenwagenklassen, vier Buggyklassen sowie drei Kinderklassen. Veranstalter Markus Marcher: „Was man nicht vergessen darf sind die Quads. Sie fahren auf der schnellen Strecke, wo Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h zu erwarten sind und sorgen auf einem 1000 Meter langen Kurs, der speziell für diese Veranstaltung gebaut wird, für Action.“ Spannung wird also auch am diesjährigen Autocross-Wochenende in Meisedling massig vorhanden sein.