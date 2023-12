Während Heiko Gigler in der Schwimm-Szene ein „alter Hase“ ist, feiert Marijana Jelic bei der Europameisterschaft in Rumänien am Dienstag ihre Premiere bei den „Großen“. Am letzten Tag knackte die talentierte Kärntnerin das Limit für ihr erstes Großevent. Druck scheint ihr dementsprechend zu liegen. „Das war am letzten Drücker, was ziemlich cool war. Der Nervositätsfaktor ist präsent, doch es überwiegt das Gefühl, es endlich geschafft zu haben, das Limit zu schwimmen“, konkretisiert die 19-Jährige, die seinerzeit von Ferdinand Kendi entdeckt wurde.