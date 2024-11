Kärntens höchste Eishockey-Spielklasse geht langsam aber doch in Vollbetrieb und alle Mannschaften steigen in den Bewerb ein. Donnerstag (20 Uhr) startet für den UECR Huben die Saison. Die Hubener treten in Steindorf gegen die EC VSV Juniors an. Samstag (18.15) folgt für die Osttiroler in Spittal das zweite Saisonspiel. Ebenso am Samstag (18.15) empfängt Althofen Ferlach.

Hornets in guter Form

Die Hornets zeigten sich in den ersten Spielen von ihrer besten Seite. Mit dem Sieg gegen den ESC Steindorf und dem Shootout-Sieg gegen die EC VSV Juniors wurde man der eigenen Erwartungshaltung gerecht.

In Velden bricht die Eiszeit an

Der USC Velden empfängt am Sonntag (11 Uhr) den ESC Steindorf. Auch wenn die Temperaturen anderes vermuten lassen, plant man, das Spiel am Wörthersee auszutragen. „Das Eis wird gerade gemacht, es findet zu 99 Prozent bei uns statt“, sagt Velden-Coach Alexander Sivec, der mit der Leistung seiner Piraten nach der Niederlage in Althofen zufrieden war: „Nach der kurzen Vorbereitung war die Leistung sehr gut. Die jungen frischen Kräfte rund um Marco Sunitsch und Benedikt Wohlfahrt helfen uns enorm. Hinten ist Jakob Ladinig ein starker Rückhalt.“