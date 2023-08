Selbst wenn wir mit allem gerechnet hätten, dann sicher nicht mit so einem Ergebnis“, strahlte Silvia Gastager vom Reit- und Fahrverein Nötsch am Sonntag nach der abschließenden Springprüfung. Nach vier Tagen Vielseitigkeit sind Reiter und Pferd bis an die Grenzen gegangen. 35,60 Punkte machte sie am Donnerstag in der Dressur, null Fehler gab es sowohl an beiden Tagen im Geländeritt und im Springen. Damit verwies sie gleich eine Salzburger Phalanx von sechs Reiter auf die Plätze.