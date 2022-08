Das Jahr 2022 war für Anna Bajde bisher ein Auf und Ab, traf sie eine Entscheidung, die im Nachhinein doch zu früh kam, aber zum Zeitpunkt für die 28-Jährige richtig war. Etwas überraschend beendete die Kärntnerin im Jänner ihre Karriere, was den Verantwortlichen von den ATSC Wildcats Klagenfurt, ihrem Klub der letzten Saison, nicht gefiel. „Es kam einiges zusammen, die dazu führten, mehr will ich darüber gar nicht mehr sagen“, so Bajde über die schwierige Entscheidung.