Kleine Zeitung +

WAC-Trainingsbeginn Große Sorgen auch bei sehr kleinen Gruppen

Der RZ Pellets WAC beginnt am 21. April wieder mit dem Training in der Lavanttal-Arena. Allerdings nur in kleinen Gruppen, um die Auflagen der Bundesregierung zu erfüllen. Trainer Ferdinand Feldhofer will ganz kleine Einheiten, wegen des Corona-Virus.