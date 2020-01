Die medizinische Chefin des "Olympiazentrum Kärnten", Christiane Loinig ist bei den Youth-Olympic-Games in Lausanne als „Medical Supervisor“ im Einsatz. Die Klagenfurterin ist die einzige Österreicherin in dieser Position.

Christian Loinig kümmert sich bei den Olympischen Jugendspielen um die Eishockey-Cracks. © Privat

In ihrem Brotberuf betreut Christiane Loinig als medizinische Chefin des „Olympiazentrum Kärnten“ die besten Leistungssportler des Landes. Das ist aber beileibe nicht die einzige Spitzenposition für die Ex-Handballerin. Seit wenigen Monaten ist die 50-Jährige - als einzige Österreicherin und dritte Frau weltweit - offiziell „Medical Supervisor“ des internationalen Eishockeyverbandes (IHF). In dieser Funktion fliegt die Klagenfurterin am 9. Jänner zu den „Olympischen Jugendspielen“ nach Lausanne: „Ich bin dort gemeinsam mit einem Schweizer Kollegen bis 23. Jänner für das Eishockey-Turnier verantwortlich.“