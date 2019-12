Facebook

Felix Artner hat eine tolle Saison hinter sich © KK/Kaiser

Die traditionelle Ehrung der „Rookies of the Year“ (Springen und Dressur) erfolgte heuer beim internationalen Turnier in Salzburg, den „Amadeushorseindoors“. Ausgezeichnet wurde unter anderem der Wahl-Kärntner, Dressurreiter Felix Artner (Team Gut Muraunberg). Der 17-jährige Schützling von Stephanie Dearing und Christian Schumach erreichte heuer als einziger Österreicher in Italien das Kürfinale bei der Nachwuchs-Dressur-Europameisterschaft. Der Vize-Staatsmeistertitel und der Kärntner Landesmeistertitel rundeten das Jahr 2019 ab.