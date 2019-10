Kleine Zeitung +

Viele Spiele für Aich/Dob Trotz Monsterprogramm ist ein Erfolg Pflicht

In der DenizBank-Herren-Volley-League hat SK Zadruga Aich/Dob am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr TLC Weiz zu Gast. Obwohl die Bleiburger in den nächsten Tagen noch vier Mal spielen müssen, verlangt Sportdirektor Martin Micheu einen Sieg.