Nach dem schweren Autounfall 2018 hat Jenny Ertl noch Schmerzen, doch sie kämpft sich zurück in die Bundesliga. Auf dem Weg dahin gilt es auch, das Angstgefühl im Auto auf schnellen Straßen zu besiegen.

Jenny Ertl spielt mit Schwester Conny schon wieder Doppel in der Badminton-Bundesliga © Privat

Das Kalenderblatt zeigte den 28. September 2018. Jenny Ertl, Antonia Meinke und Chee Tean Tan saßen in Meinkes Auto auf dem Rückweg von einem Badmintonturnier in Brünn. Sie wollten nach Pressbaum. 25 Kilometer südlich von Brünn schlug das Schicksal brutal zu - Frontalzusammenstoß mit einem polnischen Pkw. Tan verstarb noch am Unfallort. Die beiden Frauen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Meinke erlag eine Woche nach dem Unfall ihren Verletzungen.