Johnny Hoogerland bei der Tour 2011 © APA/EPA (NICOLAS BOUVY)

"Oh, mon dieu. Wer fliegt denn da durch die Luft?". Die Fernseh-Kommentatoren waren völlig außer sich, schockiert von den schlimmen TV-Bilder, die live von der 9. Etappe der Tour de France 2011 ausgestrahlt wurden. Ein Begleitfahrzeug hatte Juan-Antonio Flecha berührt, der Spanier verlor die Kontrolle, stürzte vom Rad und riss auch noch den Holländer Johnny Hoogerland mit sich. Der Profi vom Rennstall Vacansoleil flog dabei in hohem Bogen in einen Stacheldrahtzaun und zog sich dabei hässliche Wunden zu, an mehreren Stellen war die Haut seiner Beine richtig aufgeschlitzt.

