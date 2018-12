In der 2. Bundesliga mischen die Mädchen von KOŠ Klagenfurt ordentlich mit. Am Samstag kommt UBI Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mädchen von KOŠ mit ihrem Trainer © privat/KOŠ

Vier Runden sind in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga absolviert, bisher schlugen sich die Mädchen von KOŠ Klagenfurt ganz gut. Zwei Begegnungen konnten die Kärntnerinnen gewinnen, zweimal mussten sie sich geschlagen geben. Zurzeit nimmt das Team Rang drei ein, der die fixe Teilnahme am Oberen Play-off bedeuten würde. Aber noch stehen ja sechs Spiele im Grunddurchgang auf dem Programm.

Jugend voran

„Unser Team besteht zum Großteil aus Nachwuchsspielerinnen, wir haben ein Durchschnittsalter von 20 Jahren. Die Spielerinnen kommen aus dem Bezirk Villach, St. Veit und Klagenfurt“, erzählt Spielführerin Patrica Struhar. Am Samstag bestreitet KOŠ ein Heimspiel, da kommt UBI Graz nach Klagenfurt. Gegen die Steirerinnen sind die Kärntnerinnen in der Außenseiterrolle, dann die Steirerinnen konnten bisher alle vier Spiele für sich entscheiden. Die Mannschaft ist unter den sechs Teams die einzige, die noch keine Niederlage im bisherigen Saisonverlauf hinnehmen hat müssen.

Das Match findet in der Halle in St. Peter in Klagenfurt statt, los geht es um 14 Uhr. „Unser Ziel ist der Einzug ins Obere Play-off. Daher wäre eine Überraschung gegen UBI ganz hilfreich, aber die Steirerinnen sind in dieser Partie die Favoritinnen“, so Struhar.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.