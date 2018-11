Facebook

Grochar, Salcher, Kaiser, Strobl, Pajantschitsch, Reichel (hinten) und Morgenfurt, Arthofer (vorne) © KK/Bürger

Die heimischen Para-Sportler können auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Um in Zukunft weiter für Olympia- und WM-Medaillen zu sorgen, wurde ein neues Trainingsmodell erarbeitet. „Es sieht vor, dass Kärntens Top-Para-Ski-Alpin-Athleten künftig gemeinsam mit den Kaderläufern des Landesskiverbandes Kärnten trainieren“, erklärt Claudia Strobl, Präsidentin des Landesskiverbandes Kärnten (LSVK): „Das gemeinsame Training betrifft vor allem die Schneetrainings und dabei die Speed-Disziplinen. Bisher mussten sie sich alles selbst organisieren. Mit diesem Training kann nun bestehende Trainingsinfrastruktur genutzt werden.“

Das neue Trainingsmodell nehmen künftig Markus Salcher, Nico Pajantschitsch, Thomas Grochar und Gernot Morgenfurt in Anspruch. „Das Trainingsmodell ist ideal. Neben dem Bundestraining haben wir so die Möglichkeit, auch bei Aufenthalten in Kärnten auf hohem Niveau zu arbeiten. Manfred Auer ist das Bindeglied, der den Umgang im Training mit uns Para-Sportlern vermittelt“, bestätigt Salcher. Strobl sieht eine Win-win-Situation: „Die sportliche Disziplin, mit der die Para-Alpin-Sportler ans Werk gehen, beflügelt unsere Kaderläufer.“

Wichtiger Schritt in Sachen Inklusion

Dieses Projekt wird vom Land Kärnten mitfinanziert. „Aus unserer Sicht ist es ein wichtiger Schritt in Sachen Inklusion und bestätigt einmal mehr die gute Zusammenarbeit mit LSVK und ÖSV“, so Sportreferent Peter Kaiser.