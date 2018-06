Rottendorf spielt heute in Liebenfels in der Stocksport-Staatsliga um den Einzug ins Finalturnier. Gegner ist ab 17 Uhr Jimmy Wien.

Heute wird es für die Rottendorfer Alfons Marktl und Co. gegen Jimmy Wien auf jeden Zentimeter ankommen © (c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Am 7. Juli steigt im steirischen Stallhofen das Final der besten Vier der Stocksport-Staatsliga. „Da wollen wir unbedingt wieder hin“, tönt Rottendorf-Boss Günther Stranig. Nach einer souveränen Gruppenphase (fünf Siege in sechs Spielen) müssen die Kärntner auf dem Weg zum Finale nur noch eine Hürde nehmen. Die hat es aber in sich. Heute geht es um 17 Uhr gegen Jimmy Wien.