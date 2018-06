Nach vier Jahren in Schweden wird Niklas Würschl wieder in seine Heimatstadt Klagenfurt zurückkehren und das Farmteam des KAC unterstützen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Niklas Würschl © KK/Twitter

Nach vier Saisonen in Schweden kehrt U20-Nationalspieler Niklas Würschl in diesem Sommer zu seinem Stammverein nach Klagenfurt zurück. Der 18-Jährige verbrachte die vergangenen vier Spielzeiten beim Klub aus Ängelholm und konnte dabei in allen drei Altersklassen, in denen er eingesetzt wurde (U16, U18 und U20), wertvolle Erfahrungen in der jeweils höchsten Spielklasse Schwedens sammeln. Der Rechtsschütze avancierte in der abgelaufenen Saison 2017/18 zudem zum österreichischen U20-Nationalspieler, auch im kommenden Jahr hat er gute Chancen auf einen Platz im rot-weiß-roten WM-Aufgebot.

Nach erfolgreichem Schulabschluss in Schweden wird Niklas Würschl in der nächsten Spielzeit wieder das KAC-Trikot überstreifen, er wird das Farmteam der Rotjacken in der Alps Hockey League verstärken.