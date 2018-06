Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obwohl bereits 42 Jahre alt, legt Daniel Mesotitsch das Biathlon-Gewehr noch nicht zur Seite © Gepa

Warum nicht? Das Trainieren ist kein Problem und ich habe - für mich - die schönste Arbeit, die es gibt“, so einfach erklärt Daniel Mesotitsch warum er mit 42 Jahren weder das Gewehr noch die Langlaufschuhe und Ski ins Eck stellen will, sondern in seine 20. Biathlon-Saison startet. Die Vorbereitung muss der Rosentaler aber umstellen: „Das Grundlagentraining ist ausgereizt, ich muss daher mehr an der Spritzigkeit arbeiten, weniger Umfang, dafür intensiver werken.“ Das tut er vor allem mit der ÖSV-Mannschaft, mit der er „viel unterwegs ist“.