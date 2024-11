Derbys werden in Kärnten schon seit langer Zeit als ein Teil der Kultur des Bundeslandes gesehen. Angefangen beim Eishockey über Fußball und auch im Floorball. In der Sporthalle Lerchenfeld kommt es Samstag um 17 Uhr zum ersten Aufeinandertreffen der Kärntner Floorball-Aushängeschilder KAC Floorball und VSV Unihockey in der 3 Nations International Floorball League.

Großer Floorball-Abend in Klagenfurt

„Unser Event des Jahres. Die Kärntner Derbys im Vorjahr haben bewiesen, dass auch ein Floorball-Derby viele Leute in die Halle zieht“, sagt KAC Floorball-Trainer Peter Mack. Das KAC-Heimspiel findet nicht wie üblich in der Sporthalle Waidmannsdorf, sondern in der Sporthalle Lerchenfeld statt. „Dort haben wir mehr Kapazitäten. Davor findet zudem das Damen-Spiel (14 Uhr) statt“, erzählt Mack und fügt hinzu: „Ein Derby schreibt immer spezielle Geschichten, es ist wie ein Playoff-Spiel.“ Nachdem die Kärntner in der Tabelle nur einen Punkt voneinander entfernt sind, darf man sich ein spannendes Spiel erwarten. Mack: „ Es wird auf die Tagesform ankommen.“

VSV hatte im Vorjahr die Nase vorne

VSV Unihockey liegt in der IFL-Tabelle einen Zähler vor den Rivalen aus Klagenfurt. „Wir sind auf Basis der letzten Saisonen Favorit. Das sagt aber nichts aus, da die Karten heuer neu gemischt sind“, sagt VSV Unihockey-Obmann Stefan Rainer und lobt gleichzeitig die Arbeit des KAC im Vorfeld des Spiels: „Der KAC zieht die Werbung vor dem Derby cool auf. Das ist gleichzeitig Werbung für den Floorball-Sport. Das mediale Interesse dürfte groß sein.“ Beide Seiten erwarten ein spannendes Spiel. „Ein Derby ist immer brisant. Wir brauchen auf jeden Fall die Punkte“, weiß Rainer.