Ein Leben für die Pfeife! Doch damit ist nun Schluss. !Ca 4000 Spiele und 2500 Assistenzeinsätze hat der 84.-jährige Klagenfurter Silvester Diöthe in seiner Fußball -Schiedsrichterkarriere gepfiffen. Am Sonntag pfiff er sein Abschiedsspiel so wie er angefangen hat im Jahre 1963 - mit einem Nachwuchsspiel.