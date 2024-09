Peter Pacult ist immer für eine Überraschung gut. So richtig sicher kann sich wohl nur Kapitän Thorsten Mahrer seines Stammplatzes bei der Austria Klagenfurt sein. Nachdem der Trainerfuchs schon beim Saisonstart ausgerechnet den erfolgreichsten Torschützen der Vorbereitung, David Toshevski, auf der Bank hatte schmoren lassen, nahm er am Samstag gegen Hartberg unvermittelt einen Wechsel im Kasten vor. Marco Knaller, bis dato jede Minute im Klagenfurter Tor, fand sich auf der Bank wieder und Simon Spari begann. Für Mahrer und Co. „eine Überraschung“, die der Coach Spari „sehr kurzfristig“ vor dem Spiel zu dessen Freude mitgeteilt hatte,