Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Diese Redewendung passt zur Biathlon-Familie Mesotitsch wohl wie angegossen. Sami Mesotitsch will in die großen Fußstapfen seines Vaters Daniel Mesotitsch treten. „Meso“ war jahrelang als Profi Kärntens Aushängeschild im Biathlon-Sport. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver und 2014 in Sochi war er mit dem ÖSV-Team in der Staffel erfolgreich und holte Silber und Bronze (das wegen dem Doping-Fall von Ustjugow ebenso noch zu Silber werden könnte). Im Weltcup und bei Weltmeisterschaften lief er ebenso zu zahlreichen Medaillen und Erfolgen. Jetzt soll „Meso Junior“ den Sprung in den Profisport schaffen. Talent und Ehrgeiz sind jedenfalls massig vorhanden. Sami Mesotitsch: „Ich bin sehr glücklich, dass ich es endlich in den C-Kader geschafft habe, aber ich bin schon wieder hungrig auf mehr und habe bereits höhere Kader im Visier.“ Vater Daniel unterstützt natürlich, wo es geht.

Erste Saison im ÖSV C-Kader

Als Einstand in der heurigen Saison, wo er erstmals Teil des ÖSV C-Kaders ist, lief die Nachwuchshoffnung der Sportunion Rosenbach bei den österreichischen Meisterschaften im Skiroller-Biathlon-Sprint gleich einmal auf den zweiten Platz. „Die Sommerrennen auf den Skirollern bedeuten jetzt für den Kader noch nicht viel, es ist eher eine Leistungsfeststellung also wie das Sommertraining bis jetzt gewirkt hat“, weiß der 20-Jährige. Das Sommertraining dürfte gut gewesen sein. Für den Athleten soll es die erste Medaille von vielen in der noch jungen Saison 2024/2025 sein. Mesotitsch: „Unsere Bewerbe beginnen Ende November. Das sind die Qualifikations-Rennen für den IBU Junior Cup, der dann im Dezember beginnt.“ Der Sankt Jakober hat heuer große Ziele auf seinem Weg zur Profikarriere.

Er absolviert zurzeit als Heeressportler seinen Grundwehrdienst im Heeresleistungszentrum Hochfilzen. Hier findet der junge Athlet perfekte Bedingungen vor, um seinem Traum von einer Profikarriere näher zu kommen. Mesotitsch: „Wir sind in Hochfilzen neben dem Stadion stationiert. Hier habe ich alles um mich herum und kann gute Trainingseinheiten absolvieren. Das Bundesheer unterstützt mich hierbei, indem ich meine Zeit zum Trainieren bekomme. Auch den Kraftraum, das Rollerband und die Schießhalle kann ich nützen.“ Wie es nach dem Grundwehrdienst weitergeht und ob der Heeressport-Vertrag dann verlängert wird, weiß der Biathlet noch nicht.