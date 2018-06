Facebook

Granit Xhaka zeigt den albanischen Doppeladler © AP

Von keinem Menschen, der, aus welchen Gründen auch immer, nicht in seinem Ursprungsland lebt, wird verlangt, dass er tagtäglich ein öffentliches Bekenntnis zu der Nation abgibt, der er gemäß seiner Staatsbürgerschaft angehört. Die jüngsten Vorfälle sollten aber generell eine raumgreifende Debatte über die Fehlentwicklungen in der Integrationspolitik mit den daraus zu ziehenden Schlüssen entfachen.

Dass die deutschen Teamfußballer Mesut Özil und Ilkay Gündogan zu ihrer Herkunft stehen, ist nichts Unanständiges. Dass sie sich öffentlich mit einem Autokraten zeigen, hat schon eine andere Qualität. Wie nahe stehen sie den demokratischen Werten, die unserer Gesellschaft als Grundlage dienen? Oder haben sie darüber gar nicht nachgedacht? Es geht nicht um Distanzierung, sondern um eine klare Stellungnahme der betreffenden Akteure. Sonst bleiben große Zweifel bestehen.

Die Vergehen der Schweizer "Albaner" Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri entspringen völlig anderen Voraussetzungen, sind aber in der Endfassung durchaus mit "Erdogate" vergleichbar. Die Gesten, mit denen der albanische Doppeladler der Fußballwelt vorgeführt wird, nicht als Provokation zu deuten, wäre naiv. So gesehen sind die Geldstrafen in vernachlässigbarer Höhe lächerlich, denn sie können keine Signalwirkung ausüben. Eine bedingte Sperre wäre, abgesehen davon, wie die Schweiz über "ihre" Spieler urteilt, angemessen. Denn das Duo hat mit seinem Verhalten gewiss keinen Beitrag zur Deeskalation geleistet.

Das gilt natürlich auch für den serbischen Teamchef, dem nach der Aussage, dass der Schiedsrichter vor das Kriegsverbrechertribunal gehöre, mindestens für ein Spiel maximal ein Tribünenplatz zusteht. Angesichts der Vorbildwirkung, die alle handelnden Personen erzeugen, hat die FIFA hier als Kontrollinstanz versagt.

Die Rolle des Fußballs als Spiegelbild der Gesellschaft wird aber hier wieder offenbar. Er bringt die Versäumnisse der Integrationspolitik zum Vorschein. Vielleicht hat es ja Signalwirkung.

