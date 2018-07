Facebook

Das Finale: Kroatien gegen Frankreich © GEPA pictures

FRANKREICH

Frankreichs Weg ins Finale der Fußball-WM, wo es am Sonntag (17.00 Uhr) in Moskau auf Kroatien trifft. Antoine Griezmann, Paul Pogba und Co. spielen um ihren zweiten WM-Pokal nach 1998. Ihr Weg ins Endspiel war gepflastert von den wohl langweiligsten und spannendsten Matches im Turnierverlauf:

Frankreich - Australien 2:1, Gruppe C:

Es ist ein Stolperstart, aber der Auftakt ist erfolgreich. Frankreich müht sich zu einem 2:1 gegen Australien, Griezmann verwandelt den ersten nach Intervention des Video-Schiedsrichters bei der WM gegebenen Elfmeter zur Führung. Nach einem bizarren Handspiel von Samuel Umtiti im Strafraum und dem folgenden Ausgleich gelingt Frankreich dank Pogbas stark abgefälschtem Schuss die Pflichtübung.

Frankreich - Peru 1:0, Gruppe C:

Teamchef Didier Deschamps stellt um, der Weltmeister von 1998 bringt die erfahrenen Olivier Giroud und Blaise Matuidi. Frankreich zeigt sich verbessert, glanzvoll wird es aber noch nicht. Kylian Mbappe drückt einen abgefälschten Giroud-Schuss über die Linie und avanciert mit neunzehneinhalb Jahren zum jüngsten WM-Torschützen der französischen Teamgeschichte. Die Equipe tricolore steht vorzeitig im Achtelfinale, Peru scheidet aus.

Frankreich - Dänemark 0:0, Gruppe C:

Frankreich reicht ein Punkt, um Gruppenerster zu bleiben, Dänemark ebenfalls, um ins Achtelfinale aufzusteigen. Die Partie endet - wenig überraschend - 0:0. Es ist das erste torlose Remis bei dieser Endrunde und die womöglich langweiligste Partie des Turniers.

Frankreich - Argentinien 4:3, Achtelfinale:

Spektakel! Frankreich geht durch einen von Mbappe herausgeholten und von Griezmann verwandelten Elfmeter in Führung, Angel Di Maria und Gabriel Mercado schaffen die argentinische Wende. Dann aber sorgen Benjamin Pavard mit einem Tausendgulden-Schuss und der überragende Mbappe für die Entscheidung und das WM-Out von Lionel Messi. Das 3:4 von Sergio Aguero ist nur noch Ergebniskosmetik. Matchwinner Mbappe jubelt über den ersten WM-Doppelpack eines Teenagers seit Pele 1958 gegen Schweden.

Uruguay - Frankreich 0:2, Viertelfinale:

Griezmann sagt gegen seine Atletico-Madrid-Kollegen Diego Godin und Jose Gimenez eine zähe Partie voraus - die Prophezeiung bewahrheitet sich. Frankreich kreiert kaum Torchancen, Uruguay ist ohne seinen Stürmer-Star Edinson Cavani offensiv zahnlos. Raphael Varane vollendet eine Freistoßflanke von Griezmann, der später Uruguay-Goalie Fernando Muslera mit einem Flatterball überrascht. Willkommen im Halbfinale.

Frankreich - Belgien 1:0, Halbfinale:

Die "Roten Teufel" kommen mit geballter Offensivpower und dem Selbstvertrauen des Triumphs über Rekordweltmeister Brasilien. Sie fordern Frankreich endlich alles ab. Die erste Hälfte ist intensiv und spannend, die Fußball-Gourmets kommen auf ihre Kosten. Umtiti trifft wie Verteidiger-Kollege Varane im Spiel davor per Kopf. Frankreichs Team zeigt anschließend, wie man eine Führung stark über die Zeit bringt. Pogba bringt Frankreichs ergebnisorientiertes Turnier-Credo auf den Punkt: "Ich bin kein geborener Verteidiger, aber ich will Weltmeister werden. Dafür muss man Opfer bringen."

KROATIEN

Kroatiens Weg ins Finale der Fußball-WM, wo es am Sonntag (17.00 Uhr) in Moskau auf Frankreich trifft. Luka Modric, Mario Mandzukic und Co. haben mit dem Einzug ins WM-Finale bereits Historisches geschafft, nun spielen sie um den ersten WM-Titel in der Geschichte des Landes. Ihr Weg ins Endspiel war ein langer: Gleich dreimal mussten die Kroaten in die Verlängerung.

Kroatien - Nigeria 2:0, Gruppe D:

Die "Feuerigen" starten komfortabel und sicher mit einem 2:0-Erfolg gegen Nigeria ins Turnier. Ein Eigentor von Nigerias Oghenekaro Etebo und ein Elfmeter von Modric stehen auf der Anzeigetafel. Der Sieg bringt die Elf von Teamchef Zlatko Dalic in eine ausgezeichnete Position, weil Argentinien und Island im Parallelspiel die Punkte teilen.

Kroatien - Argentinien 3:0, Gruppe D:

Der Anfang des Erfolgsmärchens und die wohl beste kroatische Vorstellung im Turnier. Ante Rebic, Modric und Ivan Rakitic fügen dem zweifachen Weltmeister Argentinien die höchste Vorrunden-Niederlage seit 1958 zu. Für Kroatien ist es der erste Erfolg gegen ein Team aus Südamerika bei einer WM, der frühzeitige Achtelfinal-Aufstieg ist der Dalic-Elf sicher. "Ich glaube, wir können weit kommen", sagt Verteidiger Dejan Lovren.

Kroatien - Island 2:1, Gruppe D:

Dalic verändert seine Elf an neun Positionen. Der Gruppenabschluss wird trotzdem ein erfolgreicher, weil Milan Badelj und Ivan Perisic beide kroatischen Schüsse aufs Tor auch in demselben unterbringen. Islands Gylfi Sigurdsson trifft per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Kroatien - Dänemark 1:1, 3:2 i.E., Achtelfinale:

Das Spiel beginnt mit zwei Paukenschlägen, Matias Jörgensen und Mario Mandzukic treffen schon in den ersten fünf Minuten. Die frühen Gegentore sind beiden Teams eine Lehre, es gibt keine Treffer mehr. In der Verlängerung hat Modric vom Punkt den Aufstieg am Fuß - Kasper Schmeichel hält. Erst im Elfmeterschießen werden die Südosteuropäer ihrem Favoritenstatus gerecht.

Kroatien - Russland 2:2, 4:3 i.E., Viertelfinale:

Der Gastgeber ist draußen. Für Kroatien gehen die Überstunden gehen läuferisch überlegene Russen weiter. Denis Tscheryschew (31.) bringt die Russen in Sotschi in Führung, Andrej Kramaric gelingt der Ausgleich. In der Verlängerung liegen die Kroaten nach einem Kopfballtor von Domagoj Vida auf Aufstiegskurs, ehe Mario Fernandes ebenfalls erfolgreich den Kopf hinhält. Im Shoot-Out bleibt Rakitic erneut cool - Kroatien steht nach 20 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale.

Kroatien - England 2:1 n.V., Halbfinale:

Die "Vatreni" verdauen Kieran Trippiers frühen Freistoßtreffer, die Routiniers segeln das Schiff schließlich in den Hafen: Perisic gleicht Mitte der zweiten Hälfte aus, in der dritten Verlängerung in Folge für Kroatien trifft Mandzukic zum Siegtreffer. Das beste Abschneiden in der Geschichte ist perfekt, Land und Leute stehen Kopf. Modric verspricht: "Ein Finale spielt man, um es zu gewinnen. Wir werden 22 Krieger sein."