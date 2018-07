In einer hochkarätigen Partie gelingt Frankreich der Final-Einzug über Belgien. Ein Kopfballtreffer von Umtiti machte am Ende den Unterschied.

Der Innenverteidiger brachte seine Farben ins Finale. © (c) APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON (CHRISTOPHE SIMON)

Frankreich steht 20 Jahre nach dem Titelgewinn bei der Heim-WM wieder im Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die "Equipe Tricolore" setzte sich im ersten Halbfinale des Turniers in Russland am Dienstagabend gegen Belgien mit 1:0 (0:0) durch. Innenverteidiger Samuel Umtiti traf in der Arena von St. Petersburg in der 51. Minute nach einem Eckball per Kopf entscheidend.

Im Finale im Moskauer Luschniki-Park wartet auf die Mannschaft von 1998er-Weltmeister Didier Deschamps am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen England und Kroatien. Es ist das dritte Mal in der französischen Verbandsgeschichte, dass die Blauen bis ins WM-Endspiel vorgestoßen sind. 2006 scheiterten sie in Berlin an Italien. Belgiens "Goldene Generation" bleibt ungekrönt und spielt am Samstag nur um Rang drei.

ALLE STATISTIKEN ZUM SPIEL: FRANKREICH - BELGIEN 1:0 (0:0) Torschüsse: 5 bzw. 3

Schüsse: 13 bzw. 8

Fouls: 6 bzw. 16

Eckbälle: 4 bzw. 5

Abseits: 1 bzw. 1

Ballbesitz: 40 bzw. 60 (in Prozent)

Pässe: 342 bzw. 630

Passgenauigkeit: 86 bzw. 90 (in Prozent)

Zurückgelegte Distanz: 102 km bzw. 102 km ~

In einer sich hochwertig anmutenden Partie zwischen Frankreich und Belgien kamen beide Mannschaften in Halbzeit eins zu Chancen, wenngleich ein großes Offensiv-Spektakel nicht stattgefunden hat. Taktisch wollte sich keines der beiden Teams unnötig öffnen.

Zunächst waren die Belgier stärker in der Partie und kamen durch Eden Hazard und Toby Alderweireld zu guten Möglichkeiten. Dann sorgten in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit die Franzosen für Gefahr: Benjamin Pavard und Antoine Griezmann schafften es aber nicht, die Kugel im Tor unterzubringen. Die ersten torlosen 45 Minuten erklären sich vor allem durch glanzvolle Vorstellungen der Keeper Hugo Lloris und Thibout Courtois. Frankreich vs Belgien: Die besten Bilder des Spiels 1/32

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel jedoch prompt ändern: Nach einer Ecke von Griezmann nickte Barca-Innenverteidiger Umtiti die Franzosen zur Führung. Auch wenn die Belgier in weiterer Folge Druck im letzten Drittel ausübten, blieben die Franzosen ihrem Matchplan treu. Sie standen tief, ließen Belgien das Spiel machen und versuchten blitzschnell in Kontersituationen zu gelangen. Trotz spielerischer Überlegenheit konnten die Belgier die Partie nicht mehr drehen und Frankreich steht als erster Finalist fest.

Didier Deschamps (Trainer Frankreich): "Es ist außergewöhnlich. Ich bin sehr glücklich für meine Spieler. Sie sind eine sehr junge Mannschaft, aber sie haben Charakter. Es war schwer, Belgien hat eine starke Mannschaft. Wir haben in der Abwehr viel gearbeitet, vielleicht hätten wir im Konter gefährlicher sein können. Aber ich bin sehr zufrieden."